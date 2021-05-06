Дивіться шокуючий поцілунок монахинь у трейлері драми Бенедетта: відео

Французька кіностудія Pathé представила перший трейлер драми режисера Пола Верховена "Бенедетта". Фільм розповідає історію послушниці одного з монастирів Італії, у якої зав'язується роман з іншою жінкою.

Головну героїню, роль якої виконала бельгійська актриса Вірджинія Ефіра, постійно переслідують видіння релігійного й еротичного характеру. Гарантуємо, що трейлер драми не на жарт вас здивує.

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Дії розгортаються у XV столітті, після епідемії чуми. Картина – своєрідна екранізація книги історика Джудіт Браун "Нескромні вчинки: життя черниці-лесбіянки в Італії епохи Відродження", заснованої на реальних подіях.

Бенедетта, дивіться трейлер шокуючої драми про монашок:

У стрічці також знялися Шарлотта Ремплінг, Дафна Патакі, Ламбер Вільсон і Олів'є Рабурден. Сценарій до фільму написав сам Верховен, а допомагав йому Девід Бірк (автор фільму "Вона").

Як повідомляє Deadline, драму "Бенедетта" уперше покажуть у липні на Каннському кінофестивалі.

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