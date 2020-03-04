Дивні дива 4: Netflix почав знімати новий сезон серіалу і показав відео з читання сценарію

Стрімінговий сервіс Netflix офіційно запустив у виробництво четвертий сезон свого хітового серіалу "Дивні дива" і поділився з фанатами відео, на якому актори читають сценарій. Дата прем'єри поки невідома.

Так, на масовому читанні можна побачити всіх ключових акторів серіалу, серед яких були й Девід Харбор (шериф Джим Хоппер) і Бретта Гельмана (журналіст Мюррей Бауман, який з'явився у другому сезоні, зіграв значну роль в третьому і стане однією з центральних фігур в четвертому).

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В середині лютого Netflix випустив тизер четвертого сезону серіалу "Дивні дива", дія ролика відбувається в засніженій радянській Росії. Крім цього, відомо, що четвертий сезон стане останнім, але буде розділений на дві частини, а сюжетні лінії поза американським містом Хоукінс зіграють важливішу роль.

Містечко Хоукінс в штаті Індіана – місце дії всього серіалу. Головні герої – його жителі, діти і підлітки, які борються з потойбічними силами, що вирвалися на свободу з секретної військової лабораторії, яка розташована неподалік від міста.

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