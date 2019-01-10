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Дивне місто: вийшов трейлер науково-фантастичного серіалу

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Прем'єра серіалу запланована на 13 лютого - фото 1
Прем'єра серіалу запланована на 13 лютого / Zerchoo

Вийшов трейлер науково-фантастичного серіалу-антології Дивне місто.

Сюжет картини Дивне місто розгортається в недалекому майбутньому, коли в повсякденному житті звичайних людей з'явилося ще більше гаджетів і ультрасучасних технологій.

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У Дивному місті людей поділили на бідних і багатих, а середнього класу не існує. Керівником Дивного міста є загадковий вчений, якого називають доктор Негара. Автори стрічки висміюють біотехнології, популярність фітнесу, експерименти з ДНК і залежність від соціальних мереж.

Головні ролі в серіалі виконали Майкл Сера (Велика гра), Розаріо Доусон (серіал Захисники), Стівен Ен (Палаючий), Левар Бартон (Зоряний шлях) та інші. Продюсерами і авторами сценарію Дивного міста стали Джордан Піл (Пастка) і Чарлі Сандерс. Прем'єра серіалу запланована на 13 лютого.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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