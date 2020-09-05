Ця дівчина створює оригінальні сукні-трансформери

Дизайнерка з Нігерії Ойінда Акінфенва прославилася завдяки багатофункціональним сукням, які вона створює. Один і той самий наряд її пошиття можна носити по-різному.

Дівчина заснувала свій бренд Janore недавно, але вже стала популярною серед клієнток. В одному і тому ж платті модельєрки ховається кілька дизайнів: його можна надіти і на роботу, і на ділову зустріч, і навіть в клуб.

І ще: Володимир Кличко презентував на подіумі уніформу міської комунальної служби: фото

"Це почалося, коли мені було 17 років. Я була вдома, мені було так нудно, і я хотіла зробити кілька знімків, тому вирішила, що мені потрібно надіти новий одяг, а потім зробила топ з маминого шарфа. Вийшло непогано, і на наступний день я повторила це знову", – поділилася дизайнер. Гортайте галереї:

Створення таких багатофункціональних суконь забирає багато часу і сил, адже потрібно переконатися в тому, що всі дизайни практичні і їх можна носити у житті. Найпопулярніша модель – смарагдове міді плаття. З його допомогою можна створювати кілька ефектних образів.

Це цікаво: Чиста спокуса: Тіна Кароль прикрасила сторінки Vogue