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Ця дівчина створює оригінальні сукні-трансформери

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Ойінда Акінфенва - фото 1
Ойінда Акінфенва / instagram

Дизайнерка з Нігерії Ойінда Акінфенва прославилася завдяки багатофункціональним сукням, які вона створює. Один і той самий наряд її пошиття можна носити по-різному.

Дівчина заснувала свій бренд Janore недавно, але вже стала популярною серед клієнток. В одному і тому ж платті модельєрки ховається кілька дизайнів: його можна надіти і на роботу, і на ділову зустріч, і навіть в клуб.

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"Це почалося, коли мені було 17 років. Я була вдома, мені було так нудно, і я хотіла зробити кілька знімків, тому вирішила, що мені потрібно надіти новий одяг, а потім зробила топ з маминого шарфа. Вийшло непогано, і на наступний день я повторила це знову", – поділилася дизайнер. Гортайте галереї:

Створення таких багатофункціональних суконь забирає багато часу і сил, адже потрібно переконатися в тому, що всі дизайни практичні і їх можна носити у житті. Найпопулярніша модель – смарагдове міді плаття. З його допомогою можна створювати кілька ефектних образів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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