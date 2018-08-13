Білий павич вразив мережу: відеофакт

Білосніжний павич підкорив користувачів своєю красою. Це варто побачити!

На платформі Reddit користувач з ніком Artt0is поділився ефектним відео з білим павичем, яке одразу ж опинилось у топах мережі. За 11 годин допис побачили більш як 46 тисяч осіб, а ще понад 800 залишили коментарі. А все тому, що видовище "розпускання" розкішного хвоста і справді красиве. Як зазначив автор, приготуйтесь бути враженими. До слова, користувачі навіть весело назвали птаху "диско-індичкою". Зацініть:

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