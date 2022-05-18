Дивіться, як ЗСУ використовують електробайки Delfast для перевезення NLAW

На днях стало відомо про те, що українські військові використовують електричні мотоцикли на передовій. Тоді мовилося про байки Eleek. Тепер же відомо, що наші бійці також роз'їжджають на Delfast.

Про це у своєму фейсбуці розповів засновник компанії Данил Тонкопій. Він додав, що раніше відповідних повідомлень не з'являлося, адже він не мав дозволу від ЗСУ.

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Багато хто надіслав мені посилання про те, як українські електробайки передали ЗСУ, і запитують – "це Delfast?" Відповідаю – ні, це не Delfast. У ЗМІ показали електробайки іншого українського виробника – Eleek, із Тернополя, – підкреслив він.

Водночас він додав, що Delfast таки допомагає ЗСУ електробайками. Відомо, що у перші тижні повномасштабної війни компанія передала байки на передову. Але досі про це нічого не говорили, адже не було відповідного дозволу. Тепер же він є, тож можна розповісти, для чого використовують електробайки бренду.

Тонкопій зауважив, що до електричного мотоцикла прикріплений контейнер ракети NLAW. З її допомогою знищують ворога. Також у компанії поділилися зворотним зв'язком від самих військовослужбовців. Вони розповіли, як під час війни проти Росії їм допомагають байки від Delfast.

"Байк сподобався та реально може працювати для мобільних груп. У планах використання – виїзди для аеророзвідки та із приладдям для роботи по "коробочках".

"Було дуже гаряче там. Три автомобілі повернулися з дірками, добре, що хлопці всі цілі. Одному зачепило руку. Загалом ваш байк хлопці високо оцінили."

У компанії Delfast повністю підтримують та схвалюють ініціативу Eleek. Та й узагалі все, що зараз дозволяє наближувати перемогу України. Адже кожна компанія зараз намагається бодай якось посприяти роботі армії України.

Тонкопій додав, що Eleek збирає пожертви на виробництво своїх байків. Натомість у Delfast їх виготовляють за власний кошт. Отже, допомагають ЗСУ у компанії з власного бюджету. Також передають на потреби армії щонайменше 5% від усіх прибутків.

Факти про Delfast, які варті уваги

Delfast – №1 у світі за дальністю ходу, володар світового рекорду Гіннесса;

№1 у світі за швидкістю серед серійних байків, підтверджено forbes.com два роки поспіль, у 2021 та 2022 роках;

№1 у світі за прохідністю, підтверджено Business Insider два роки поспіль, у 2021 та 2022 роках;

володар рекорду швидкості в пустелі Бонневіль серед електробайків.

Ми дуже вдячні кожній компанії, яка підтримує ЗСУ. Також закликаємо вас не забувати допомагати нашій армії. Пам'ятайте, що кожна ваша гривня зараз надзвичайно важлива. І немає надто маленьких сум, які б було не соромно переказувати!

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