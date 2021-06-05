Дивіться, як виглядає перший в історії комерційний паром на водні

Перший у світі комерційний паром Sea Change з двигуном на водневих паливних елементах готовий на 98%. Його запустять в експлуатацію в третьому кварталі 2021 року в затоці Сан-Франциско в США.

Новітній транспортний засіб такого роду вперше зможе працювати два дні на одному баку, пише New Atlas.

Це цікаво: Американський стартап представив повнопривідний електробайк з запасом ходу майже 500 км

Sea Change – це пасажирський пором висотою 22 м, який здатний перевозити 84 пасажири за раз. Подвійні електродвигуни потужністю 300 кВт (400 кінських сил) розженуть його до максимальної швидкості в 41 км/год. Пором буде перевозити близько 246 кг газоподібного водню, стиснутого під тиском 250 бар у своїх резервуарах.

Sea Change деякий час буде оснащений технологічною демонстраційною платформою для проєкту Water-Go-Round. Він буде збирати дані протягом трьох місяців для Ради з повітряних ресурсів Каліфорнії, після чого судно буде здано в оренду поромному оператору для початку комерційних рейсів. Таким чином, він стане першим в світі комерційно активним поромом на водневих паливних елементах.

Читайте також: У Канаді випустять електрокар, який може майнити криптовалюту