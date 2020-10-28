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Дивіться, як виглядає перший електровелосипед від Harley-Davidson

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Електровелосипед Serial 1 - фото 1
Електровелосипед Serial 1 / serial1

Harley-Davidson показала свій перший електровелосипед Serial 1 і анонсувала старт продажів навесні 2021 року. Дизайн новинки і її назву відсилають до найстарішої моделі мотоцикла, яка була випущена компанією.

У Harley-Davidson не розкрили подробиць про характеристики велосипеда і тільки показали його дизайн. Про випуск електровелосипеда компанія оголосила у 2019 році, проте показані раніше прототипи не схожі на підсумковий.

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Назва Serial 1 відсилає до прізвиська найстарішого мотоцикла Harley-Davidson, який випустили у 1903 році. Білі шини, колір сидіння і розташування керма також нагадують дизайн тієї моделі.

Продажі електровелосипедів у США ростуть, попри пандемію коронавірусу. Harley-Davidson продовжує тренд з виходом великих компаній, в тому числі автовиробників, на ринок електровелосипедів, це вже зробили, наприклад, BMW і Audi.

Дивіться, як виглядає перший електровелосипед від Harley-Davidson - фото 432353

Дивіться, як виглядає перший електровелосипед від Harley-Davidson - фото 432354

Дивіться, як виглядає перший електровелосипед від Harley-Davidson - фото 432355

Дивіться, як виглядає перший електровелосипед від Harley-Davidson - фото 432356

Дивіться, як виглядає перший електровелосипед від Harley-Davidson - фото 432358

Дивіться, як виглядає перший електровелосипед від Harley-Davidson - фото 432359

Дивіться, як виглядає перший електровелосипед від Harley-Davidson - фото 432357

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Джерело: serial1
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