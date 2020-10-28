Дивіться, як виглядає перший електровелосипед від Harley-Davidson

Harley-Davidson показала свій перший електровелосипед Serial 1 і анонсувала старт продажів навесні 2021 року. Дизайн новинки і її назву відсилають до найстарішої моделі мотоцикла, яка була випущена компанією.

У Harley-Davidson не розкрили подробиць про характеристики велосипеда і тільки показали його дизайн. Про випуск електровелосипеда компанія оголосила у 2019 році, проте показані раніше прототипи не схожі на підсумковий.

І ще: У Volvo пояснили, чому обмежили швидкість у своїх авто до 180 км/год

Назва Serial 1 відсилає до прізвиська найстарішого мотоцикла Harley-Davidson, який випустили у 1903 році. Білі шини, колір сидіння і розташування керма також нагадують дизайн тієї моделі.

Продажі електровелосипедів у США ростуть, попри пандемію коронавірусу. Harley-Davidson продовжує тренд з виходом великих компаній, в тому числі автовиробників, на ринок електровелосипедів, це вже зробили, наприклад, BMW і Audi.

Читайте також: Електромобілі зрівняються за ціною з паливними авто до 2024 року: прогнозована вартість