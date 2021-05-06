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Дивіться, як виглядає найбільший пейзажний басейн у Дубаї: вражаючі фото

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Басейн розташований на висоті майже 294 метри - фото 1
Басейн розташований на висоті майже 294 метри

Новий пейзажний басейн курортного готелю Address Beach Resort, розташований на запаморочливій висоті близько 294 метрів (точніше – 293,906 метра), отримав почесний запис у світовій Книзі рекордів Гіннесса.

Розмістився басейн на 77 поверсі будівлі Address Beach Resort. Висота, на якій його побудували, становить близько дев'яти десятих висоти Ейфелевої вежі, пише CNN.

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Його розміри також вражають. Цей рекордсмен майже вдвічі більший за стандартний олімпійський басейн. А його площа – близько 560 квадратних метрів. Він простягнувся на 94,84 метра у довжину при ширині 16,5 метра.

З найбільш висотного басейну відкривається чудова панорама на навколишню красу. Плавці можуть, в тому числі милуватися найвищим у світі колесом огляду Ain Dubai, районом Dubai Marina, білими пісками пляжу Джумейра й іншими унікальними місцевими пам'ятками. По сусідству з басейном розташовані фітнес-зал, крижаний грот, сауна, хамам.

Дивіться, як виглядає найбільший пейзажний басейн у Дубаї: вражаючі фото - фото 458390

Дивіться, як виглядає найбільший пейзажний басейн у Дубаї: вражаючі фото - фото 458391

Дивіться, як виглядає найбільший пейзажний басейн у Дубаї: вражаючі фото - фото 458392

Дивіться, як виглядає найбільший пейзажний басейн у Дубаї: вражаючі фото - фото 458393

Дивіться, як виглядає найбільший пейзажний басейн у Дубаї: вражаючі фото - фото 458394

Дивіться, як виглядає найбільший пейзажний басейн у Дубаї: вражаючі фото - фото 458395

Дивіться, як виглядає найбільший пейзажний басейн у Дубаї: вражаючі фото - фото 458396

Басейн дозволено відвідувати гостям готелю, яким вже виповнився 21 рік. Утім, щоб отримати задоволення від видів, не обов'язково плавати. Тут же, на 77 поверсі, є бари та ресторан Zeta Seventy Seven, з яких можна оглядати не менше шикарні пейзажі.

Готель Address Beach Resort розташований у фешенебельному пляжному районі Jumeirah Beach Residence.

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