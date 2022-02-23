Дивіться, як виглядає кемпер на базі фургону Nissan з 4 спальними місцями

Японська компанія Nissan у співпраці з німецьким виробником будинків на колесах представила кемпер на базі фургону Primastar. Новинка може перевозити до шести осіб, має чотири спальні місця та все необхідне для мандрівників.

Як йдеться у пресслужбі компанії, за основу для створення кемпера взяли фургон Nissan Primastar у комплектації Tekna. Покупці зможуть вибирати варіант із 2-літровим дизельним двигуном потужністю 150 або 170 сил. У парі з ним працюватиме 6-ступінчаста автоматична або механічна трансмісія.

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Автомобіль оснащений повним набором електронних помічників водія, включаючи круїз-контроль з обмежувачем швидкості та систему контролю за "сліпими" зонами. Розважатиме мандрівників мультимедійна система з 8-дюймовим сенсорним екраном, навігацією та цифровим радіо.

У салоні є 6 роздільних крісел, чотири з яких можна переміщувати або демонтувати при необхідності. Крісла водія та переднього пасажира обертаються на 180 градусів і разом із розкладним столом утворюють обідню зону.

Крім цього, у кемпері є газова плита з двома конфорками, холодильник на 36 літрів, раковина, а також багато відділень для продуктів та столового начиння. Передбачено окремі місця для зберігання одягу спорядження та спортивного інвентарю.

Для відпочинку передбачено чотири спальні місця – два у нижній та два – у верхній частині салону під дахом-наметом. Крім того, автомобіль оснащений великим бічним тентом.

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