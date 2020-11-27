Дивіться, як виглядає гігантський снігозбирач для Пайкс-Піку у стилі Шаленого Макса

Швейцарська компанія Zaugg розробила унікальну снігоприбиральну машину, яка завдяки величезним "ріжучим" механізмам здатна переміщати 4200 тонн снігу на годину. Унікальну техніку відправлять для роботи на залізниці, розташованій на знаменитій американській горі Пайкс-Пік.

Нова снігоприбиральна техніка своїми розмірами і обладнанням нагадує постапокаліптичні машини із серії фільмів "Божевільний Макс".

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Снігоприбиральник оснащений чотирма ріжучими котушками діаметром 122 сантиметри кожен. Ці механізми дозволяють прибирати замети глибиною до трьох метрів і шириною до шести. Машина здатна обробляти до 4 200 тонн снігу на годину, відкидаючи його на 30 метрів від зони роботи.

Наразі снігоприбирач проходить останні випробування у горах Швейцарії. Після їх закінчення, машину відправлять працювати в американський штат Колорадо, на популярний серед автогонщиків пагорб "Пайкс-Пік". На горі розташована стара залізниця Manitou & Pikes Peak Cog Railway, яка після реставрації у 2021 році продовжить доставляти спортсменів і глядачів на щорічні "Гонки з хмарами" на висоту 4 200 метрів над рівнем моря.

У лютому минулого року аукціонний дім State Line придумав оригінальний спосіб очищення машин від снігу. На екскаватор Volvo фахівці встановили промисловий повітродув, який дуже швидко очищає автомобілі.

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