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Авто з Назад у майбутнє продають в естонському секонд-хенді: фото

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DeLorean DMC-12 - фото 1
DeLorean DMC-12 / auto.geenius.ee

У секонд-хенді естонського міста Курессааре серед вішалок з одягом з'явився незвичайний товар –автомобіль DeLorean DMC-12, відомий за культовою кінофраншизою Назад у майбутнє.

Сірий спорткар отримав цінник в 55 000 євро.

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DeLorean з'явився в продажу в магазині під назвою Insect в місті Курессааре на острові Саарема. Автомобіль з піднятими дверима, для якого відвели обгороджену площадку біля входу, виявили журналісти видання Geenius. На жаль, співробітники магазину не змогли розповісти нічого про історію цього екземпляра.

DMC-12, єдина модель Delorean Motor Company, випускалася в Північній Ірландії з 1981 по 1983 рік. Протягом двох років було зібрано близько понад 8,5 тисячі примірників. Спорткар став культовим завдяки науково-фантастичної трилогії Роберта Земекіса Назад у майбутнє, в якій він виконав роль машини часу.

Авто з Назад у майбутнє продають в естонському секонд-хенді: фото - фото 436704

Авто з Назад у майбутнє продають в естонському секонд-хенді: фото - фото 436705

Авто з Назад у майбутнє продають в естонському секонд-хенді: фото - фото 436706

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Джерело: auto.geenius.ee
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