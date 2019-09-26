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Дивіться, як виглядає агресивна версія Porsche Taycan
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Цей автомобіль вдосконалило американське ательє Hennessey Performance Engineering. Оновлений Porsche Taycan припав до душі поціновувачам авто.
У повідомленні йдеться, що німецька машина отримала нові колеса, покришки, декор в салоні і більш агресивні бампери.
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При цьому серйозний тюнинг в ательє "відклали на потім", щоб оцінити його доцільність. Наголошується також, що в Hennessey з великою обережністю бралися за переробку навіть найдрібніших деталей, бо Porsche Taycan став першим електрокаром, за який взагалі взялося ательє.
"Ми вже давно планували почати щось робити c електрокарами і Porsche Taycan – ідеальна модель для нашого першого проєкту в цій галузі", – говорить глава компанії Джон Хеннессі. При цьому в ательє повідомили, що не виключають в перспективі навіть збільшити потужність електрокара.
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