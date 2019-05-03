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Aston Martin випустив особливу версію популярного купе Vantage

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Aston Martin Vantage оснастили механікою - фото 1
Aston Martin Vantage оснастили механікою

Компанія Aston Martin представила "злий" варіант купе Vantage з індексом AMR. Замість восьмидіапазонного "автомата" ZF такий автомобіль оснащений механічною трансмісією від V12 Vantage S, а в список його базового обладнання входять вуглець-керамічні гальма.

Купе Aston Martin Vantage AMR оснащене семиступеневою "механікою", розробленою італійською фірмою Graziano. Перша передача в коробці вмикається за принципом dog-leg, тобто вона розташована зліва внизу, на місці другої, інші працюють за традиційною H-подібною схемою. Як і на моделі V12 Vantage S у коробки є функція автоматичного перегазування AMSHIFT, яка до того ж вміє підвищувати передачу при повністю відкритій дросельній заслінці.

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У базове оснащення Vantage AMR входить адаптивна підвіска з технологією Skyhook, електронне блокування диференціала та вуглець-керамічні гальма.

Aston Martin випустив особливу версію популярного купе Vantage - фото 325448
Aston Martin випустив особливу версію популярного купе Vantage - фото 325447

Під капотом Vantage AMR, як і раніше, встановлений 4,0-літровий бітурбомотор V8 від базової версії купе. Його віддача становить ті ж 510 кінських сил, але момент знижений з 685 до 625 Нм. Vantage AMR на 31 кілограма легший за оригінал, а до "сотні" він розганяється на 0,3 секунди повільніше за машину з "автоматом" – за чотири секунди рівно. Максимальна швидкість обмежена на позначці 314 кілометрів на годину.

Aston Martin випустив особливу версію популярного купе Vantage - фото 325446
Aston Martin випустив особливу версію популярного купе Vantage - фото 325445

Всього буде випущено лише 200 екземплярів Aston Martin Vantage AMR: 141 з них у кольорах Sabiro Blue, Onyx Black, China Grey і White Stone, а решта 59 стануть частиною серії, присвяченої перемозі марки в "Ле-Мані" 1959 року. Такі автомобілі будуть відрізнятися колірною схемою екстер'єру Stirling Green і Lime, а також салоном з чорної шкіри й алькантари з прострочкою та смужками кольору лайма.

Aston Martin випустив особливу версію популярного купе Vantage - фото 325444
Aston Martin випустив особливу версію популярного купе Vantage - фото 325443

Початкова ціна Aston Martin Vantage AMR становить 149 995 фунтів стерлінгів. "Історична" версія Vantage 59 обійдеться у 164 995 фунтів стерлінгів.

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Джерело: Motor
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