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Дивіться, як відомий рок-музикант Андрюс Момантовас виконав хіт Laužo šviesa українською
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Назва пісні "Laužo šviesa" українською звучить як "Світло від ватри". Переклад пісні зробила письменниця і режисерка Ірина Цілик.
Литовський музикант Андрюс Момантовас, лідер знаменитого литовського гурту Foje, опублікував пісню у перекладі українською мовою у Youtube, щоб з її допомогою зібрати гроші для України.
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З цією піснею Андрюс Момантовас виступив на церемонії запалення пам’ятного вогнища на Майдані Незалежності у Вільнюсі біля меморіалу жертв 13 січня 1991 року. До слова, цей трек входить у 20 найвідоміших литовських пісень 20 сторіччя.
Хочеться вірити, що пісня збере гроші, які я всі передам на підтримку української боротьби", – поділилася у себе в Facebook Ірина Цілик словами Андрюса Момантоваса, і додала, що вона зворушена нескінченною підтримкою литовських братів і сестер.
Дивитися виступ Андрюса Момантоваса з піснею "Laužo šviesa" ("Світло від ватри"):
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