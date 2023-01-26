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Дивіться, як відомий рок-музикант Андрюс Момантовас виконав хіт Laužo šviesa українською

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Андрюс Момантовас - фото 1
Андрюс Момантовас / Фото: E. Blaževič/ LRT nuotr

Назва пісні "Laužo šviesa" українською звучить як "Світло від ватри". Переклад пісні зробила письменниця і режисерка Ірина Цілик.

Литовський музикант Андрюс Момантовас, лідер знаменитого литовського гурту Foje, опублікував пісню у перекладі українською мовою у Youtube, щоб з її допомогою зібрати гроші для України.

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З цією піснею Андрюс Момантовас виступив на церемонії запалення пам’ятного вогнища на Майдані Незалежності у Вільнюсі біля меморіалу жертв 13 січня 1991 року. До слова, цей трек входить у 20 найвідоміших литовських пісень 20 сторіччя.

Хочеться вірити, що пісня збере гроші, які я всі передам на підтримку української боротьби", – поділилася у себе в Facebook Ірина Цілик словами Андрюса Момантоваса, і додала, що вона зворушена нескінченною підтримкою литовських братів і сестер.

Дивитися виступ Андрюса Момантоваса з піснею "Laužo šviesa" ("Світло від ватри"):

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