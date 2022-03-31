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війна

Дивіться, як українські водії проїжджаються заміновану дорогу біля Бородянки

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Дивіться, як українські водії проїжджаються заміновану дорогу біля Бородянки - фото 1

На захоплених територіях окупанти мінують дороги та лісосмуги. Проте українців це не зупиняє. У мережі з'явилося відео, як біля Бородянки цивільні автомобілі долають ділянку трасу з встановленими мінами.

На кадрах відео видно, що дорогу на Київщині повністю перекрито протитанковими мінами ТМ 62М. Втім, водії легкових автомобілей наважуються проїхати цю ділянку.

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Біля Бородянки рашисти в хаотичному порядку встановили міни. Але відчайдухи віртуозно їх об'їжджають. Звичайно, це дуже небезпечно, оскільки міни розташовані дуже щільно і найменший неправильний рух може призвести до вибуху.

Обережно, у відео нецензурна лексика (18+):

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