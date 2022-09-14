Дивіться, як українські бійці відбили блокпост біля Ізюма: відео бою

Контрнаступ ЗСУ триває. І наші бійці показали на відео, як відбили в окупантів блокпост на Ізюмському напрямку.

Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України показало на своїй сторінці у Facebook, як воїни відвоювали блокпост на Ізюмському напрямі. В цій операції брали участь бійці 3-го окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго.

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На кадрах видно, зокрема, наскільки перелякані окупанти, що не чекали на такий опір українських захисників.

Ізюмський напрямок, воїни СЗГ України, захоплений блокпост, злякані окупанти. Рухаємося вперед, звільняємо українську землю від мотлоху, – йдеться в повідомленні.

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