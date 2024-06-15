Дивіться, як тюлень-крилеїд полює на їжу попід берегом на станції Академіка Вернадського

Українські полярники зняли на відео неймовірний момент. Вони показали, як тюлень-крилеїд, наймасовіший вид антарктичних тюленів, полює на їжу під берегом "Вернадського".

Про це повідомили на сторінці Наукового антарктичний центр.

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Хоч пінгвіни вже полишили околиці станції "Академік Вернадський", однак є тварини, які тримаються біля станції навіть на початку антарктичної зими. Зокрема, тюлень-крилеїд, що полював на їжу прямо під берегом острова.

Ці непересічні морські мешканці, з оцінюваною кількістю від 10 до 40 мільйонів особин, вражають своєю величчю – до 2,5 метрів у довжину та вагою до 300 кг.

В районі нашої станції крилеїди найчастіше зустрічаються в літньо-осінній період, коли масово плавають в навколишній акваторії на крижинах. Їхнє життя загалом дуже прив'язане до морського льоду й часто вони мігрують разом з ним. Вміють віртуозно вистрибувати на крижини, хоч і не завжди це вдається їм з першої спроби, – пишуть у Науковому центрі.

Вони легко впізнавані за специфічним форканням та видовженою мордою, що робить їх відмінними представниками антарктичного морського середовища.

Цікаво, що для вилову здобичі цей вид має спеціальні зуби – у формі гребінців. Коли вони змикаються, то утворюють своєрідне сито для фільтрування води і "затримки" крилю.

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