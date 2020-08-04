Дивіться, як Toyota Supra проходить "лосячий" тест: ефектне відео

Toyota Supra пройшла тест, але є низка "але"

Іспанське видання 77km.com випробувало нову Toyota Supra GR у "лосячому" тесті. Спорткар упорався з різкими маневрами на швидкості 77 кілометрів на годину – правда, успішною виявилася тільки одна спроба з трьох.

Для порівняння, Porsche 911 Carrera 4S показала результат на рівні 80 кілометрів на годину, а універсал BMW 3 Series – 78 кілометрів на годину.

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Складнощі виникли через рульове управління Supra зі змінним залежно від швидкості руху зусиллям. Як зазначив водій, пристосуватися до управління вийшло не відразу, проте у результаті спорткар пройшов тест на швидкості 77 кілометрів на годину, не зачепивши жодного конуса.

Спроби на вищих швидкостях провалилися: Supra починала виляти кормою і вислизати за межі імпровізованої смуги. Наступну вправу "змійку" автомобіль виконав без похибок.

Загальний результат Supra журналісти назвали непоганим, однак рульове управління визнали дуже "заціпенілим" і недостатньо чуттєвим для спортивного купе. У тесті брала участь Supra GR, оснащена трилітровою "турбошісткою" потужністю 340 кінських сил у тандемі з восьмиступеневим автоматом.

"Лосячий" тест вважається одним з найскладніших випробувань для автомобілів, під час якого виявляються недоробки в системі стабілізації й інші недоліки. Торік з тестом не впорався новий Toyota RAV4 – найкращим став результат на швидкості всього 68 кілометрів на годину. Після доопрацювання електронної системи стабілізації кросовер вдало виконав маневр на швидкості 72 кілометри на годину.

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