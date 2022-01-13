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Дивіться, як новий Toyota Land Cruiser 300 пройшов перший незалежний краш-тест

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Краш-тест Toyota Land Cruiser 300 - фото 1
Краш-тест Toyota Land Cruiser 300 / ancap

Краш-тести – вкрай важливі випробування в автосвіті. Японський позашляховик Toyota Land Cruiser 300 пройшов такий тест успішно, набравши максимальну оцінку – 5 зірок.

Австралійська компанія ANCAP кілька років тому зрівняла свою оцінну методику зі своїми європейськими колегами з EuroNCAP, тому краш-тести, проведені на іншому кінці планети, можна прирівняти до європейських.

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За захист дорослих та дітей позашляховик отримав 89% та 88% зі 100% можливих. Попри такі значні габарити і високий капот, безпека пішоходів склала 81 зі 100 балів. Найнижчу оцінку у 77% отримав комплекс систем активної безпеки машини.

При цьому навіть у базову комплектацію Land Cruiser включено 10 подушок безпеки, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування в екстреній ситуації та утримання у смузі.

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