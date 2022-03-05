"Бачу, не москаль": Жан Беленюк розповів про випадок на блокпості

Олімпійський чемпіон, народний депутат Жан Беленюк розповів фоловерам про кумедний випадок на блокпості в Києві. Тепер це його улюблений анекдот.

Історію Беленюк розповів в інстаграмі.

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"Щойно їду містом, під'їжджаю до блокпоста. Двоє хлопців стоять. Ну, я їм помахав. Бачу, один із них починає мені щось говорити. Я опускаю скло і кажу: "Що треба?". А він мені каже – є такий анекдот: синку, я і так бачу, що ти не москаль", – з усмішкою поділився Беленюк.

Раніше олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби Жан Беленюк потролив російського борця Романа Власова, який підтримав війну в Україні. "Власов Роман, у тебе зараз і часу вільного більше буде. Якщо запропонують сісти в танк і їхати нас "рятувати", не відмовляйся, ми тебе тут зустрінемо", – зазначив Беленюк.

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