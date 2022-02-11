Дивіться, як миють гіперкар Pagani Huayra за 4,5 мільйона доларів

У мережі з'явилося відео, на якому ретельно відмивають гіперкар Pagani Huayra Roadster. Ролик виклав на YouTube американський детейлинг-центр Esoteric.

Весь процес зняли на професійну камеру та змонтували у 12-хвилинний ролик. Для зручності додали розділи – з чищенням коліс, просушуванням й іншими ступенями очищення. Як бонус автори записали кілька "приємних автомобільних звуків" і рев V12, що заводиться.

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Ні музики, ні розмов на відео немає: чути тільки звуки дотику струменів, спінених щіток і губок з елементами гіперкара. Судячи з назви на YouTube, мета відео – не тільки доставити візуальне задоволення, але й викликати АСМР, або автономну сенсорну реакцію меридіональну організму на звуки – наприклад, поколювання або мурашки.

Ролик починається зі старанного очищення коліс, а потім Huayra поливають хімічною сумішшю, покривають піною та відмивають карбонові деталі вручну. Після цього дводверку сушать, паралельно демонструючи звуки, що видають її елементи – від шкіряних ремінців до органів керування.

Завершується ролик запуском двигуна. Pagani Huayra оснащена шестилітровим "твін-турбо" V12 з піковою віддачею 764 кінські сили (1000 Нм крутного моменту). Пару йому складає семидіапазонний автомат Xtrac, привід задній. Тираж Huayra Roadster обмежений лише 100 екземплярами, останній з них був проданий ще у 2020 році.

Нинішнього року модель Huayra святкує десятирічний ювілей. Влітку або восени італійці збираються представити її спадкоємця: це буде суперкар з індексом C10, зовнішність якого вже розсекретили.

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