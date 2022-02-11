Більше не Lexus: в американському рейтингу надійності авто змінився лідер

Американська консалтингова агенція J.D. Power опублікувала щорічний рейтинг надійності автомобілів. За рік ситуація помітно змінилася.

У лідерах цього разу виявилися Kia, Buick та Hyundai, а останні три місця дісталися Volvo, Ram та Land Rover. Lexus, якому перший рядок діставався дев'ять разів за останні 11 років, впав на шосту позицію, пише jdpower.

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На вершині списку цього разу опинилася марка Kia зі 145 скаргами на сотню автомобілів. На другому місці розташувався Buick (147), на третьому та четвертому – Hyundai (148) та його преміальна "дочка" Genesis (155). Toyota і Lexus зі 158 і 159 проблемами відповідно заслужили п'яте і шосте місця, а далі в десятці йдуть Porsche (162), Dodge (166), Cadillac (168) та Chevrolet (171). Найменш надійними виявилися Volvo (256 скарг), Ram (266) та Land Rover (284).

Лідером серед моделей знову став Porsche 911. Також найкращими у своїх класах виявилися Toyota Corolla, BMW 4 серії, Mazda MX-5 Miata, Chevrolet Impala, Hyundai Sonata, Lincoln MKZ та Ford Mustang. Що стосується SUV-сегменту, то тут абсолютного переможця аналітики не обирали, назвавши дев'ять моделей з різними габаритами та цінниками: Lexus NX, Hyundai Santa Fe, Buick Envision, Lexus UX, Chevrolet Suburban, Buick Encore, Lexus RX, Kia Sorento та Porsche Cayenne.

Porsche 911

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