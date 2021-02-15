Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Голос країни

Дивіться, як машинки проходять гігантський трек Hot Wheels: запаморочливе відео

  • 14
Машинки виконували трюки в будинку та ззовні - фото 1
Машинки виконували трюки в будинку та ззовні

Американські блогери з каналу Dude Perfect опублікували видовищне відео, в якому іграшкові автомобілі проїжджають величезною гоночною трасою серії Hot Wheels. Унікальний полігон фахівці розмістили як всередині, так і зовні будинку.

Щоб проїхати власноруч побудовану трасу Hot Wheels блогерам знадобилося близько хвилини.

Це цікаво: 1500-сильний Koenigsegg Regera "намалював" серце на снігу: відео

Заїзд почався усередині будинку, де іграшкова машинка подолала безліч поворотів і перепадів висот, а також "мертву петлю", після чого, виїхавши у внутрішній двір, запустила "ефект доміно". Це активувало механізм, який "вистрілив" іншим іграшковим автомобілем, який, своєю чергою, привів у рух третю машинку.

Для більшої видовищності блогери використали кілька інших радіокерованих моделей, а також невеликий безпілотник. Після подолання усіх перешкод, включаючи підтоплену ділянку басейну, іграшкова машинка виїжджає на поле для гольфу, де закочує м'яч у лунку. Під час проходження траси все, що відбувається фіксувалося за допомогою екшн-камер, закріплених на радіокерованих автомобілях.

У грудні 2019 року американська фабрика іграшок Hot Wheels і фірма Jaguar відсвяткували дебют оновленого F-Type створенням складної траси для моделей машинок. Гоночний трек довжиною 232 метри розмістили прямо у дизайн-студії британської компанії.

Читайте також: Чоловік подарував своїй коханій на День закоханих іменний Bugatti Chiron

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 способів завести авто в мороз, про два з яких ти навіть й не здогадувався
  • 08 лютого, 11:55
  • 1471
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 13 лютого, 17:20
  • 834
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2816356
Загрузка...
Новини