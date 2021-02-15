Дивіться, як машинки проходять гігантський трек Hot Wheels: запаморочливе відео

Американські блогери з каналу Dude Perfect опублікували видовищне відео, в якому іграшкові автомобілі проїжджають величезною гоночною трасою серії Hot Wheels. Унікальний полігон фахівці розмістили як всередині, так і зовні будинку.

Щоб проїхати власноруч побудовану трасу Hot Wheels блогерам знадобилося близько хвилини.

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Заїзд почався усередині будинку, де іграшкова машинка подолала безліч поворотів і перепадів висот, а також "мертву петлю", після чого, виїхавши у внутрішній двір, запустила "ефект доміно". Це активувало механізм, який "вистрілив" іншим іграшковим автомобілем, який, своєю чергою, привів у рух третю машинку.

Для більшої видовищності блогери використали кілька інших радіокерованих моделей, а також невеликий безпілотник. Після подолання усіх перешкод, включаючи підтоплену ділянку басейну, іграшкова машинка виїжджає на поле для гольфу, де закочує м'яч у лунку. Під час проходження траси все, що відбувається фіксувалося за допомогою екшн-камер, закріплених на радіокерованих автомобілях.

У грудні 2019 року американська фабрика іграшок Hot Wheels і фірма Jaguar відсвяткували дебют оновленого F-Type створенням складної траси для моделей машинок. Гоночний трек довжиною 232 метри розмістили прямо у дизайн-студії британської компанії.

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