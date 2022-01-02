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Дивіться, як людиноподібний робот захищає свій особистий простір: відео

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Роботу не сподобалося втручання в його особистий простір - фото 1
Роботу не сподобалося втручання в його особистий простір

Британська компанія Engineered Arts вже показувала публіці свого гуманоїдного робота Ameca із неймовірно реалістичною мімікою. Ще одне відео від розробників показує, як машина реагує на спробу втрутитися в її особистий простір.

У відеоролику розробники показують, як робот спостерігає власними механічними очима за об'єктом. Для цього інженер вводить пальцем довкола людиноподібної голови машини.

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Робот деякий час спостерігав і намагався уникнути контакту, демонструючи своє невдоволення. А після цього – механічною рукою схопив палець співробітника компанії та відсунув його від свого обличчя.

У коментарях до відео люди зазначили, що, мабуть, роботу просто не сподобалося втручання у його особистий простір. Багатьох це лякає, оскільки невідомо, як надалі розвиватимуться такі технології. Попри це коментатори захоплюються роботою інженерів.

Наразі функціонує лише верхня частина робота, що є головою і торсом. Проте вже найближчим часом планується випуск нової конструкції, яка здатна ходити.

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