Дивіться, як електрокар Volkswagen ID.R встановив свій п'ятий рекорд

Електричний спорткар Volkswagen ID.R вп'яте встановив рекорд швидкості. Він подолав трасу Блістер Берг на 20 секунд швидше за попереднього лідера.

Час німецького спорткара на батарейках склав 1 хвилину і 24,2 секунди. Минулий рекордсмен, спорткар Radical SR3 SL, подолав це саме коло за 1 хвилину 44,7 секунди. Таким чином, ID.R обігнав його майже на 20 секунд.

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Для електричного спорткара Volkswagen це вже п'ятий за рахунком рекорд. Він уже встиг оновити найкращий час при підйомі на Пайкс-Пік, пагорб Гудвуда і на серпантин китайської траси Тяньмень. Крім того, він став найкращим електромобілем на Нюрбургринзі.

Автомобіль обладнаний двома електромоторами, сумарна віддача яких досягає 680 кінських сил і 650 Нм моменту. Гранична швидкість складає 270 кілометрів на годину, а першу "сотню" ID.R розвиває всього за 2,25 секунди.

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