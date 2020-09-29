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Дивіться, як електрокар Volkswagen ID.R встановив свій п'ятий рекорд

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Volkswagen ID.R - фото 1
Volkswagen ID.R / goodwood

Електричний спорткар Volkswagen ID.R вп'яте встановив рекорд швидкості. Він подолав трасу Блістер Берг на 20 секунд швидше за попереднього лідера.

Час німецького спорткара на батарейках склав 1 хвилину і 24,2 секунди. Минулий рекордсмен, спорткар Radical SR3 SL, подолав це саме коло за 1 хвилину 44,7 секунди. Таким чином, ID.R обігнав його майже на 20 секунд.

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Для електричного спорткара Volkswagen це вже п'ятий за рахунком рекорд. Він уже встиг оновити найкращий час при підйомі на Пайкс-Пік, пагорб Гудвуда і на серпантин китайської траси Тяньмень. Крім того, він став найкращим електромобілем на Нюрбургринзі.

Автомобіль обладнаний двома електромоторами, сумарна віддача яких досягає 680 кінських сил і 650 Нм моменту. Гранична швидкість складає 270 кілометрів на годину, а першу "сотню" ID.R розвиває всього за 2,25 секунди.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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