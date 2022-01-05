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Дивіться, як електричний кросовер BMW iX за лічені секунди змінює колір кузова: відео

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Електричний кросовер BMW iX - фото 1
Електричний кросовер BMW iX / hevcars

Компанія BMW показала на виставці CES 2022 електричний iX з інноваційною схемою фарбування. Машина "перефарбовується" із сірого у білий і, навпаки, одним натисканням кнопки.

На відео у Twitter видно, як iX швидко змінює колір. Спочатку автомобіль стає темно-сірого відтінку, потім – білого, а потім – біло-сірого. За словами автора ролика, фарба чутлива до температури, через що BMW привезла запасний автомобіль, якщо iX стане занадто гарячим або холодним.

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У грудні виробник підтвердив, що продемонструє "технологію, яка змінює колір кузова автомобіля одним натисканням кнопки". Подробиць про те, як це працює, поки що немає.

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