Дивіться, як через невдале паралельне паркування водій розбив 4 авто: епічне відео аварії

Деякі водії, особливо початківці, свідомо уникають паралельного паркування. У випадку з цим автовласником теж щось пішло не так, і паркування перетворилося на масштабну автотрощу.

Як видно з відео, чоловік намагався акуратно припаркувати своє авто, але у якийсь момент щось пішло не так. Ймовірно, він переплутав педаль гальма з газом і різко влетів у Cadillac CTS, що стояв позаду. На цьому історія не закінчилась. Намагаючись залишити місце події, він різко вивернув кермо і, зачепивши припарковану попереду Toyota Prius C, виїхав на дорогу. На щастя, йому вдалося ухилитись від автомобілів, які рухалися в попутному та у зустрічному напрямку.

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Однак і тут недбайливого водія чекала невдача. Він не зміг вчасно зупинитися і врізався в бетонну огорожу. Від сили удару машину буквально відкинуло назад, принагідно зачепивши сріблястий седан. Чоловік поспішив покинути салон машини, бо з-під капота пішов дим. Ось так через один неправильний рух постраждали одразу чотири машини.

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