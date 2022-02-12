Переплутав річку з дорогою: у США чоловік втопив свій новенький Ford Bronco

Ford Bronco був повністю знищений після того, як його власник втопив його в річці Огайо на півдні однойменного штату. Як повідомляють ЗМІ з посиланням на очевидців, водій позашляховика проїхав повз знак "дорога закрита" і виїхав прямо на річку, яку через шар льоду було складно відрізнити від дороги.

Під вагою автомобіля крига тріснула, і Ford Bronco до рівня даху поринув у холодну воду. Витягли його лише за кілька днів, пише The Drive.

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Зазначається, що в цьому місці дійсно прокладено автомобільну дорогу, проте через рівень води, що піднявся, у річці Огайо вона виявилася затоплена. Пізніше згори утворилася крижана кірка, яка "зрослася" з льодом, що покривав вищу частину дороги, утворивши однорідну поверхню. Це й збило з пантелику власника Bronco, а знак він міг не помітити через хуртовину.

Bronco поступово занурився у воду. Водії північних широт уже не раз скаржилися на знімний дах позашляховика, який звинувачують у попаданні снігу в салон. Однак у цьому випадку він був доречним: плавучий лід навколо не дозволяв пасажирам відкрити двері, тому вони зняли дах і вибралися з автомобіля через верх. Вони стали та промокли, але обійшлося без серйозної шкоди здоров'ю.

Імовірно, прикинувши вартість рятувальної операції, власник автомобіля вирішив почекати відпливу річки, щоб витягнути його самостійно за допомогою троса. Проте вода, що піднялася на два метри вище за звичайний рівень, не сходила кілька днів. Коли Bronco нарешті витягли, він очікувано опинився у тому стані, який не підлягає відновленню.

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