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війна

Дивіться, як бойовий дрон трощить ворожу техніку: відео від української Аеророзвідки

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Бойовий дрон знищив російський танк - фото 1
Бойовий дрон знищив російський танк / скріншот з відео

Від української Аеророзвідки ворогам не сховатися. Бойовий підрозділ показав у мережі, як українські захисники відправили на звалище ще один російській танк.

Бійці Збройних сил України продовжують давати гідну відсіч окупантам. Українські солдати працюють професійно та злагоджено, а вороги тим часом втрачають все більше своєї техніки.

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Пресслужба Аеророзвідки опублікувала у Facebook ефектне відео, на якому показали, як наші воїни знищили черговий ворожий танк. Відомо, що атаку здійснили на Миколаївщині, а для бойового завдання використали дрон R18.

Так працюють наші бойові дрони R18 у Миколаївській області, – йдеться у підписі до ролика.

Нагадаємо, що станом на 26 квітня армія Росії уже втратила 918 танків. А ось як виглядає повний перелік втрат ворога:

Дивіться, як бойовий дрон трощить ворожу техніку: відео від української Аеророзвідки - фото 504052

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