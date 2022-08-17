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Дивіться, як американці завантажують літак боєприпасами для України: відео

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Дивіться, як американці завантажують літак боєприпасами для України: відео - фото 1

Міністерство оборони США показали на відео, як американські солдати завантажують літак C-17 Globemaster III боєприпасами. Військова допомога направиться до України.

Відповідний ролик Пентагон опублікував у Twitter. На кадрах видно, як завантажується борт вантажного літака боєприпасами, що призначені для України в рамках військової допомоги у війні з російськими окупантами.

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Військовослужбовці 436-ї повітряної ескадрильї ВПС США завантажують палети з боєприпасами на літак C-17 Globemaster III на авіабазі Дувр, штат Делавер, який прямуватиме в Україну, – йдеться в описі до відео

Зазвичай військова допомога доставляється літаками до Польщі, звідти – наземним транспортом в Україну.

У відомстві не вказали, яку саме військову допомогу відправили вантажами, проте військовий журналіст Андрій Цаплієнко зазначив у Telegram, що за його спостереженнями, судячи з упаковки, це 155-мм снаряди для гаубиць американського виробництва.

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