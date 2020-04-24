Дивіться видовищний документальний фільм про життя на Фарерських островах

У відкритому доступі з'явився документальний фільм польського режисера і мандрівника Якуба Вітека про жителів одного з найбільш ізольованих куточків на нашій планеті Faroe way: мистецтво виживання на Фарерських островах.

Фільм присвячений боротьбі місцевих жителів з важкими умовами, природою, океаном, кліматом, ізоляцією і голодом.

І ще: Том Харді показав, як виглядає бійка з "Венома" без спецефектів: дивне відео

Це також історія боротьби за збереження мови, якою сьогодні говорить близько 80 000 людей, і історія держави, початок якої поклали кілька невеликих ізольованих сіл і деякі сьогоднішні рішення якої стали прикладом для всього світу.

Фарерські острови розташовані на півночі Атлантики, у відкритому океані, значно північніше Шотландії. Офіційно територія належить Данії, але по факту життя на Фарерах підпорядковується власним законам. Попри віддаленість, це місце приваблює туристів унікальною природою і можливістю повної самоти.

Читайте також: Рік президента Зеленського: дивитись онлайн прем'єру фільму