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Дивіться видовищний документальний фільм про життя на Фарерських островах

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

У відкритому доступі з'явився документальний фільм польського режисера і мандрівника Якуба Вітека про жителів одного з найбільш ізольованих куточків на нашій планеті Faroe way: мистецтво виживання на Фарерських островах.

Фільм присвячений боротьбі місцевих жителів з важкими умовами, природою, океаном, кліматом, ізоляцією і голодом.

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Це також історія боротьби за збереження мови, якою сьогодні говорить близько 80 000 людей, і історія держави, початок якої поклали кілька невеликих ізольованих сіл і деякі сьогоднішні рішення якої стали прикладом для всього світу.

Фарерські острови розташовані на півночі Атлантики, у відкритому океані, значно північніше Шотландії. Офіційно територія належить Данії, але по факту життя на Фарерах підпорядковується власним законам. Попри віддаленість, це місце приваблює туристів унікальною природою і можливістю повної самоти.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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