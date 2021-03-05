Дивіться відео найгіршого в історії краш-тесту

Австралійська незалежна організація ANCAP провела серію краш-тестів мінівена Mitsubishi Express 2021 модельного року. За результатами випробувань фургон отримав 0 балів з 5 можливих.

Експерти закликали клієнтів відмовитися від покупки автомобіля, оскільки у нього відсутні практично всі сучасні системи безпеки.

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Австралійські експерти вирішили провести випробування Mitsubishi Express на честь повернення моделі на місцевий ринок після 7-річної відсутності. В результаті бокового удару, кузов фургона м'явся настільки сильно, що манекен, який виконував роль водія виявився посередині кабіни. Крім того, фахівці відзначили, що під час фронтального удару водій з високою часткою ймовірності отримає серйозні травми грудної клітини і колін.

У мінівені відсутні подушки безпеки з боку попутника, при аварії він ризикує отримати травми, несумісні з життям. Водночас модель практично не має ніяких активних систем безпеки, тому фургон небезпечний для інших учасників руху. Захист пішоходів при зіткненні експерти оцінили на 40%.

Фахівці ANCAP заявили, що за весь час проведення краш-тестів – це перший випадок, коли їм довелося випробувати настільки небезпечний автомобіль.

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