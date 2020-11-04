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Дивіться трейлер нового серіалу Бриджертон від Netflix

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Серіал Бриджертона покажуть у грудні - фото 1
Серіал Бриджертона покажуть у грудні

Netflix опублікував трейлер серіалу "Бриджертон" – екранізації історичних романів американської письменниці Джулії Квінн. Видання Variety назвало восьмисерійне шоу "Пліткаркою" в історичних костюмах епохи Регентства". Однак фанати циклу книг не згодні з цим порівнянням.

Події серіалу розгортаються у Великій Британії на початку XIX століття, коли суспільство найбільше хвилювали столичні скандали та їхні учасники.

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У центрі сюжету – дівчина на виданні Дафна Бриджертон (Фібі Дайневор) і холостяк герцог Гастінгс (Рене-Жан Пейдж). Між героями зав'язуються непрості стосунки, за якими уважно спостерігає вся англійська знать. У цьому їй обіцяє допомогти героїня Джулі Ендрюс – таємнича леді Віслдаун, яка має намір писати про всі плітки з настанням нового сезону.

Продюсером екранізації циклу книг стала Шонда Раймс, відома роботою над серіалами "Анатомія пристрасті", "Скандал" і "Як уникнути покарання за вбивство".

Дивіться онлайн трейлер серіалу Бриджертон:

Прем'єра "Бриджертона" на Netflix очікується 25 грудня 2020 року.

Нагадуємо, що нещодавно Netflix спільно з Бруклінським музеєм провів онлайн-виставку, присвячену костюмам монархів. Колекцію поповнили й образи з серіалу "Корона".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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