Дивіться трейлер мультика America: The Motion Picture про "іншу" історію США

Кадр з мультика

Netflix представив трейлер мультфільму America: The Motion Picture про абсурдну альтернативну історію США. Про що розповість нестандартна картина?

Сюжет розповість фантастичну історію отців-засновників Америки з битвами на мечах, джекпаками і роботами, пише indiewire.

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В офіційному синопсисі йдеться: "Вперше в історії людства розкриється неймовірна, повністю правдива історія походження Америки".

Режисером виступив Метт Томпсон (Арчер), а сценарій написав Дейв Каллахем (Zомбіленд: Контрольний постріл). Ролі озвучували Ченнінг Татум, Саймон Пегг, Джуді Грір, Боббі Мойнахан, Олівія Манн, Ембер Неш, Лакі Йейтс та інші.

Прем'єра відбудеться 30 червня 2021 року на Netflix.

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