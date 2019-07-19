Дивіться трейлер комедії Джей і Мовчазний Боб: Перезавантаження

Сценарист і продюсер Кевін Сміт опублікував дебютний трейлер нового фільму про своїх культових героїв, Джея і Мовчазного Боба.

Названий фільм відповідно до популярної тенденції на рімейки і перезйомки: Джей і Мовчазний Боб: Перезавантаження.

І ще: До зірок: трейлер фантастичного фільму з Бредом Піттом

За сюжетом невиправні герої продовжують свою місію: домогтися того, щоб Голлівуд припинив знімати фільм про супергероїв Пихаря і Хроніка. Тим більше, що створюють його в дусі нових традицій: Хроніка грає жінка, а Пихарь більше схожий на Бетмена.

У новій частині комедії зібраний зоряний склад. Крім самого Кевіна Сміта і його постійного партнера Джейсона Мьюза на екрані з'являться Метт Деймон, Бен Аффлек, Кріс Хемсворт, Джейсон Лі, Девід Дастмалчян, Джо Манганьелло, Шеннон Елізабет, Мелісса Бенойст та інші. У фільму буде рейтинг 18+, і трейлер вийшов у версії без цензури. Сам фільм почнуть показувати 15 жовтня 2019 року.

Читайте також: Воно 2: вийшов фінальний трейлер хоррора