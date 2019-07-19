Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Дивіться трейлер комедії Джей і Мовчазний Боб: Перезавантаження

  • 9
У фільму буде рейтинг 18+ - фото 1
У фільму буде рейтинг 18+ / GeekTyrant

Сценарист і продюсер Кевін Сміт опублікував дебютний трейлер нового фільму про своїх культових героїв, Джея і Мовчазного Боба.

Названий фільм відповідно до популярної тенденції на рімейки і перезйомки: Джей і Мовчазний Боб: Перезавантаження.

І ще: До зірок: трейлер фантастичного фільму з Бредом Піттом

За сюжетом невиправні герої продовжують свою місію: домогтися того, щоб Голлівуд припинив знімати фільм про супергероїв Пихаря і Хроніка. Тим більше, що створюють його в дусі нових традицій: Хроніка грає жінка, а Пихарь більше схожий на Бетмена.

У новій частині комедії зібраний зоряний склад. Крім самого Кевіна Сміта і його постійного партнера Джейсона Мьюза на екрані з'являться Метт Деймон, Бен Аффлек, Кріс Хемсворт, Джейсон Лі, Девід Дастмалчян, Джо Манганьелло, Шеннон Елізабет, Мелісса Бенойст та інші. У фільму буде рейтинг 18+, і трейлер вийшов у версії без цензури. Сам фільм почнуть показувати 15 жовтня 2019 року.

Читайте також: Воно 2: вийшов фінальний трейлер хоррора

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Таїланд
  • 15 липня, 19:23
  • 679
Як швидко вивчити українську мову: найкращі додатки для смартфонів
  • 16 липня, 12:20
  • 281
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1620875
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз