Дивіться трейлер документальної стрічки про Білла Гейтса

Netflix випустить документальний фільм з трьох частин про співзасновника Microsoft, мільярдера і філантропа Білла Гейтса. Дивіться трейлер!

Сервіс Netflix опублікував трейлер документального фільму про засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса. Стрічка матиме кілька інтерв'ю, включаючи бесіди із самим підприємцем.

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Ролик з'явився на YouTube-каналі Netflix, де зібрав наразі понад 500 тисяч переглядів. Режисером стрічки виступив Девіс Гуггенхайм, володар Оскара. Він відомий за роботами над фільмами Незручна правда і Плітка. У фільмі творець бажає показати, як працює мозок геніального підприємця і як народжуються його ідеї.

У трейлері можна почути коментарі про амбітні прагнення Гейтса стати титаном в Кремнієвій долині, про жертви, які він приніс, щоб Microsoft могла протистояти такими конкурентами, як Apple, і про його перехід до благодійності.

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