Дивіться трейлер 29-го сезону автошоу Top Gear: буде гаряче

Британське шоу Top Gear, присвячене автомобілям, з 29 сезону почали знімати в новому форматі. Продюсери надихнулися вже відомою ідеєю кінотеатрів просто неба, і успішно реалізували це рішення!

Вперше програма Top Gear вийшла на екрани в далекому 1977 році. Тоді вона ще була не шоу, а тележурналом, і в такій варіації існувала аж до 2002 року.

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Після перезапуску Top Gear став таким, яким його звикли бачити сучасні глядачі: з фірмовими текстами і приголомшливим гумором ведучих. До недавніх пір шоу знімали в Дансфолді, використовуючи як майданчик ангар на автодромі, але з урахуванням нових реалій продюсерам довелося шукати нове рішення і воно в підсумку знайшлося.

Зйомки нового сезону проходять все з тією ж живою публікою, але тепер не під дахом, а просто неба. Візуально знімальний майданчик став більше схожим на концертний. У великій відкритій території, ймовірно, є свій плюс – так в кадр потрапить практично необмежена кількість авто. При цьому глядачі на зйомки Top Gear тепер можуть приїжджати на власному транспорті, що, безсумнівно, теж можна віднести до плюсів нового формату.

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