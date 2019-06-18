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Дивіться тизер мультсеріалу за мотивами фільму Форсаж

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Мультсеріал показуватиме Netflix - фото 1
Мультсеріал показуватиме Netflix

Студія Dreamworks Animation опублікувала перший тизер мультсеріалу за мотивами франшизи "Форсаж" – Fast & Furious: Spy Racers. Його буде показувати стрімінговий відеосервіс Netflix. Перший епізод вийде вже у цьому році (точна дата поки не називається).

Головним героєм мультфільму стане двоюрідний брат Домініка Торетто Тоні. Разом з друзями він боротиметься проти злочинної організації, яка діє під прикриттям елітної гоночної ліги. При цьому сам Тоні виявиться завербований якимось урядовим агентством.

Рекомендуємо пройти: ТЕСТ: Доповни назву серіалу

Виконавчими продюсерами стануть сценарист Тім Хедрік ("Вольтрон: Легендарний захисник"), Брет Хааланд ("Хай живе король Джуліан") і актор Він Дізель.

Дев'ята частина фільму "Форсаж" вийде 10 квітня 2020 року. Восьма серія франшизи зібрала у світовому прокаті понад 1,2 мільярда доларів.

І ще цей: ТЕСТ: Доповни назву фільму

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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