Чорна вдова: вийшов фінальний трейлер фільму

У мережі опублікували останнє промо до сольного фільму "Чорна вдова" (Black Widow) за коміксами Marvel. Дивіться трейлер онлайн та дізнавайтесь нову дату виходу далі.

Кіностудія Marvel нагадала шанувальникам про свою майбутню новинку та поділилась новим трейлером до стрічки "Чорна вдова" (Black Widow), передає Радіо Maximum. Фільм встигли вже тричі перенести через пандемію, тож зараз прем'єра запланована в Україні на 8 липня.

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Сюжет розповість про те, куди зникла Вдова після подій "Першого месника": вона вирішує повернутись додому та протистояти власному минулому. І не всі помилки їй вдасться виправити, адже глядачів познайомлять з новим антагоністом - Таскмастером. Саме він і керує Академією Червоної Кімнати, де жінок перетворюють у зброю.

Головні ролі виконали Скарлетт Йоханссон, Девід Гарбор, Рей Вінстон та інші.

Чорна вдова 2021, дивитись трейлер фільму онлайн:

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