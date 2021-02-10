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AnTuTu назвав 10 Android-смартфонів, якими користувачі задоволені найбільше
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Розробники популярного бенчмарку AnTuTu опублікували оригінальний рейтинг Android-смартфонів, складений за підсумками січня 2021 року. На відміну від традиційного чарту, у список потрапили пристрої, які набрали найбільше позитивних відгуків користувачів.
Пристроєм з найвищим "індексом задоволення", що склав 97,93%, став Meizu 17 Pro на базі процесора Snapdragon 865.
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Друге місце посів HUAWEI Mate 40 з чипом Kirin 9000E 5G, результат якого склав 97,89%. Замикає трійку лідерів з показником 97,75% торішній Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.
У ТОП 5 також увійшли моделі HONOR 30 Pro + (97,52%) і Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (97,22%). Замикають список Meizu 17 (96,48%), vivo X50 Pro + (94,85%), HUAWEI P40 + (94%), HUAWEI Mate 30 5G (93,59%) і OPPO Reno5 Pro + 5G (93,55%).
Примітно, що на відміну від минулорічного рейтингу, зі списку повністю зникли LTE-моделі, поступившись місцем гаджетам з підтримкою мобільних мереж п'ятого покоління.
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