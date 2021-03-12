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Дивіться перші фото рятувального позашляховика, побудованого на базі Toyota RAV4

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В основу спецверсії ліг Toyota RAV4 - фото 1
В основу спецверсії ліг Toyota RAV4

Компанія Toyota опублікувала перші фотографії екстер'єру рятувального позашляховика, побудованого на базі RAV4. Спецверсія, що отримала назву Mountain Rescue, дебютує в Японії вже завтра.

Рятувальний RAV4 Mountain Rescue отримав матово-чорне забарвлення кузова з яскраво-червоними буксирувальними гаками, розташованими в передньому посиленому бампері. Крім того, по периметру позашляховика встановили додаткове світлодіодне освітлення, а також червоні проблискові маячки та підніжки на порогах.

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Для роботи в важкодоступних районах спецверсію RAV4 оснастили збільшеним дорожніми просвітом, великими колісними дисками з позашляховою гумою, а також набором необхідного обладнання для проведення рятувальних операцій. При необхідності позашляховик можна обладнати лідаром, камерами кругового огляду і навіть безпілотником.

Дивіться перші фото рятувального позашляховика, побудованого на базі Toyota RAV4 - фото 451325

Спочатку Toyota RAV4 Mountain Rescue планували представити у січні на Токійському автосалоні. Однак через обмеження, викликані пандемією COVID-19, прем'єру рятувального позашляховика довелося відкласти. Офіційний дебют спецверсії відбудеться завтра в японському місті Такаока, де з початку року випала рекордна кількість снігу.

Дивіться перші фото рятувального позашляховика, побудованого на базі Toyota RAV4 - фото 451324

Подібні позашляховики точно знадобляться у важких погодних умовах у важкодоступній місцевості. У подібну ситуацію в грудні минулого року потрапили водії чотирьох пікапів Toyota Tundra, які вирушили підкорювати гірське бездоріжжя й опинилися в крижаній пастці.

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Джерело: Response
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