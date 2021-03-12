На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дивіться перші фото рятувального позашляховика, побудованого на базі Toyota RAV4
-
- 29
Компанія Toyota опублікувала перші фотографії екстер'єру рятувального позашляховика, побудованого на базі RAV4. Спецверсія, що отримала назву Mountain Rescue, дебютує в Японії вже завтра.
Рятувальний RAV4 Mountain Rescue отримав матово-чорне забарвлення кузова з яскраво-червоними буксирувальними гаками, розташованими в передньому посиленому бампері. Крім того, по периметру позашляховика встановили додаткове світлодіодне освітлення, а також червоні проблискові маячки та підніжки на порогах.
Це цікаво: 39-річну Alpina продають за ціною новенької BMW 4 серії
Для роботи в важкодоступних районах спецверсію RAV4 оснастили збільшеним дорожніми просвітом, великими колісними дисками з позашляховою гумою, а також набором необхідного обладнання для проведення рятувальних операцій. При необхідності позашляховик можна обладнати лідаром, камерами кругового огляду і навіть безпілотником.
Спочатку Toyota RAV4 Mountain Rescue планували представити у січні на Токійському автосалоні. Однак через обмеження, викликані пандемією COVID-19, прем'єру рятувального позашляховика довелося відкласти. Офіційний дебют спецверсії відбудеться завтра в японському місті Такаока, де з початку року випала рекордна кількість снігу.
Подібні позашляховики точно знадобляться у важких погодних умовах у важкодоступній місцевості. У подібну ситуацію в грудні минулого року потрапили водії чотирьох пікапів Toyota Tundra, які вирушили підкорювати гірське бездоріжжя й опинилися в крижаній пастці.
Читайте також: У Tesla Cybertruck з'явився новий конкурент: як він виглядає
-
18:17Три продукти, від яких варто відмовитися, якщо ви хочете наростити м'язову масу
-
17:47Гороскоп на 13 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:18На Місяці планують створити глобальний банк сперми: для чого це робиться
-
16:49Скільки грошей у п'яти найбагатших людей у світі: цифра шокує
-
16:19Дивіться перші фото рятувального позашляховика, побудованого на базі Toyota RAV4
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:46Jamala – МИ: слухайте онлайн новий чуттєвий альбом співачки
-
15:19Ці дорогі побутові речі насправді економлять ваш бюджет
-
14:48Відремонтувати дуже непросто: що ще показало розбирання Samsung Galaxy S21 Ultra
-
14:20Медики нагадали, як алкоголь впливає на стан шкіри
-
13:43Місто брехні: дивіться трейлер фільму про вбивство Notorious B.I.G. з Джонні Деппом
-
13:17Адель потрапила у скандал через розлучення зі своїм чоловіком
-
12:46Цим трьом продуктам не місце у вашому сніданку
-
12:12Емілі Ратажковскі стала мамою вперше і показала фото малюка
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:40Міжнародний день сну: підбірка українських колискових пісень для дітей
-
11:1550 000 гривень розіграє Радіо MAXIMUM в акції МАКСИМАЛЬНИЙ КУШ
-
11:09Правила акції "МАКСИМАЛЬНИЙ КУШ"
-
10:44Найсексуальніша модель plus-size Ешлі Грем показала пишні форми в білизні
-
10:18Знайдена тварина, здатна відростити тулуб з голови
-
09:45Ознаки дефіциту вуглеводів в раціоні: від втоми до головного болю
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 березня
-
08:42Юлія Саніна у напівпрозорій сукні позувала в Колумбії (фото)
-
08:124 найкорисніших продуктів для мозку
-
07:59У Китаї показали бюджетний, стильний та компактний електромобіль
-
18:17Три продукти, від яких варто відмовитися, якщо ви хочете наростити м'язову масу
-
15:19Ці дорогі побутові речі насправді економлять ваш бюджет
-
11:40Міжнародний день сну: підбірка українських колискових пісень для дітей
-
11:1550 000 гривень розіграє Радіо MAXIMUM в акції МАКСИМАЛЬНИЙ КУШ
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 березня
-
07:14Чим снідала Мерилін Монро: рецепт оригінального яєчного коктейлю
- 11 березня
-
21:1912 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:55Курйозна модель здивувала пікантною пластикою для зйомок у Playboy (18+)
-
16:15У який час не можна пити каву: лікар здивував TikTok простим поясненням
-
13:50Простий психологічний тест у картинці: виберіть вікно
-
10:52Україна за 30 секунд: неймовірне відео, яке варто побачити кожному
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 березня
-
07:22Чому корисно на сніданок випивати смузі: 5 причин
- 10 березня
-
20:20Лана Роудс зізналась, як зйомки у порно вплинули на її життя (18+)
-
16:30Так виглядає поганий день: епічні фото провальних ситуацій
-
13:50alyona alyona – Світ потребує краси: новий кліп про жіноче тіло
-
11:50Go_A – ШУМ: як змінився кліп і текст пісні для Євробачення 2021
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 березня
-
07:30Гоночний Porsche 911 Пабло Ескобара виставили на продаж (фото)
- 09 березня
-
21:50Як справити враження на першому побаченні: 6 простих порад для чоловіків
-
18:45Міжнародний день DJ: найсексуальніші діджейки України
-
16:21Як змінювалася гаряча юристка і модель Ірен Гарсія Морено: фото 18+
-
14:44Жульєт Бінош – 57! Добірка нових фільмів з акторкою
-
11:45До дня народження Кобзаря: ТОП 5 небанальних книг про Тараса Шевченка
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 березня