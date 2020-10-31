Безпілотний гоночний болід потрапив в аварію на старті гонки: відео

З 2015 року проводяться змагання гоночних болідів Roborace, керованих за допомогою просунутого штучного інтелекту. Судячи з усього, ШІ поки не настільки просунутий, як того хотілося б, що доводить черговий заїзд, в якому замість дороги робот вибрав найближчу огорожу.

Гонки Roborace вийшли у прямий ефір. Це означає, що будь-хто може спостерігати за тим, як роботам вдається керувати швидкісними автомобілями – без монтажу, склеювання і видалення невдалих моментів.

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На жаль, під час однієї з перших прямих трансляцій стався неприємний казус. Варто подивитися і послухати запис: вся родзинка в реакції диктора, який активно відстоює ідею цього виду спорту.

За словами організаторів Roborace, перед нами свого роду бета-сезон, а отже, остаточно говорити про безперспективність робогонок поки не варто. Поточний етап змагань стартував 21 вересня 2020 року і триватиме до 6 травня 2021. Усього заплановано 12 раундів, а до кінця 2020 має завершитися перша половина всіх гонок.

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