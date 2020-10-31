Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Хелловін

Безпілотний гоночний болід потрапив в аварію на старті гонки: відео

  • 13
Робогонка практично відразу почалася з аварії - фото 1
Робогонка практично відразу почалася з аварії

З 2015 року проводяться змагання гоночних болідів Roborace, керованих за допомогою просунутого штучного інтелекту. Судячи з усього, ШІ поки не настільки просунутий, як того хотілося б, що доводить черговий заїзд, в якому замість дороги робот вибрав найближчу огорожу.

Гонки Roborace вийшли у прямий ефір. Це означає, що будь-хто може спостерігати за тим, як роботам вдається керувати швидкісними автомобілями – без монтажу, склеювання і видалення невдалих моментів.

Це цікаво: DIRT 5: розробники випустили релізний трейлер популярної гри

На жаль, під час однієї з перших прямих трансляцій стався неприємний казус. Варто подивитися і послухати запис: вся родзинка в реакції диктора, який активно відстоює ідею цього виду спорту.

За словами організаторів Roborace, перед нами свого роду бета-сезон, а отже, остаточно говорити про безперспективність робогонок поки не варто. Поточний етап змагань стартував 21 вересня 2020 року і триватиме до 6 травня 2021. Усього заплановано 12 раундів, а до кінця 2020 має завершитися перша половина всіх гонок.

Читайте також: Citroen добився заборони продавати Polestar 2 у Франції: що стало причиною цього

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах
  • Вчора, 15:00
  • 59
Тобі личить костюм Єви: гола Настя Каменських спричинила фурор у мережі (фото 18+)
  • 24 жовтня, 21:21
  • 76938
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2612824
Загрузка...
Новини