Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Дивіться найкращі фото дикої природи за версією журналу Nature TTL

  • 40
Найкращі фотографії дикої природи - фото 1
Найкращі фотографії дикої природи

Нарешті підбиті підсумки щорічного престижного фотоконкурсу Nature TTL Photographer of the Year 2021. Його організатором є однойменний журнал Nature TTL. Цьогоріч найкращі світлини дикої природи обирали з-поміж 8 тисяч робіт з усього світу.

У 2021 році фотографам вдалося зазняти усю різноманітність й ексцентричність дикої природи. З усіма світлинами можна ознайомитися на сайті Nature TTL.

Це цікаво: Як виглядає нічний Київ з космосу: чарівний кадр

Головний же приз дістався учаснику з Канади Томасу Віджаяну. Він представив зображення великого орангутанга, що підіймається по стовбуру дерева. Може здатися, що він повзе вниз, але насправді внизу видно водойму, в якій відображаються небо і дерева.

Дивіться найкращі фото дикої природи за версією журналу Nature TTL - фото 462455

Серед інших вражаючих знімків переможців і фіналістів різних категорій варто відзначити зображення пари цуценят диких собак, що грають у пилу у Південній Африці. Воно зроблене фотографом Бенсом Мате. Відомо, що заради цього знімка він стежив за тваринами протягом п'яти тижнів.

Дивіться найкращі фото дикої природи за версією журналу Nature TTL - фото 462456

На іншій фотографії, яка отримала високу оцінку у категорії "Маленький світ", зображений довгоносик жолудевий, що розправляє крила у момент підготовки до зльоту. На іншому – велика оса, котра несе у гніздо спійману медоносних бджолу.

Дивіться найкращі фото дикої природи за версією журналу Nature TTL - фото 462457
Дивіться найкращі фото дикої природи за версією журналу Nature TTL - фото 462459

У категорії "Пейзаж" представлені різнобарвні хмари на заході, що пливуть над сплячою Шотландією.

Дивіться найкращі фото дикої природи за версією журналу Nature TTL - фото 462458

Читайте також: Фотограф з Запоріжжя показав красу нічної грози

пропозиції партнерів
Новини