Дивіться найкращі фото дикої природи за версією журналу Nature TTL

Нарешті підбиті підсумки щорічного престижного фотоконкурсу Nature TTL Photographer of the Year 2021. Його організатором є однойменний журнал Nature TTL. Цьогоріч найкращі світлини дикої природи обирали з-поміж 8 тисяч робіт з усього світу.

У 2021 році фотографам вдалося зазняти усю різноманітність й ексцентричність дикої природи. З усіма світлинами можна ознайомитися на сайті Nature TTL.

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Головний же приз дістався учаснику з Канади Томасу Віджаяну. Він представив зображення великого орангутанга, що підіймається по стовбуру дерева. Може здатися, що він повзе вниз, але насправді внизу видно водойму, в якій відображаються небо і дерева.

Серед інших вражаючих знімків переможців і фіналістів різних категорій варто відзначити зображення пари цуценят диких собак, що грають у пилу у Південній Африці. Воно зроблене фотографом Бенсом Мате. Відомо, що заради цього знімка він стежив за тваринами протягом п'яти тижнів.

На іншій фотографії, яка отримала високу оцінку у категорії "Маленький світ", зображений довгоносик жолудевий, що розправляє крила у момент підготовки до зльоту. На іншому – велика оса, котра несе у гніздо спійману медоносних бджолу.

У категорії "Пейзаж" представлені різнобарвні хмари на заході, що пливуть над сплячою Шотландією.

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