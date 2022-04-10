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Дивіться на відео, як українські бійці знищили склад боєприпасів окупантів на Донбасі
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Завдяки професійній та чіткій роботі українських військових окупанти в черговий раз зазнали втрат. На цей раз армію Росії позбавили значної частини боєприпасів.
Так, Оперативно-тактичне угруповання "Схід" поділилося у Facebook відео, на якому показали влучний удар ЗСУ по ворожому складу, де зберігалися боєприпаси.
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Українські бійці артилерією підірвали припаси у селі Новомайорське, що у Донецькій області. На кадрах видно, як припаси ворогів різко скорочуються.
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