Подивіться на комфортний всюдихідний кемпер на базі Hummer H1

Будинок на колесах – це вже само собою неординарно. А ще незвичніше виглядає, коли автодім побудований на базі всюдихідної машини. Такий проєкт представила американська компанія Wolf Rigs.

Так, компанія Wolf Rigs зі штату Колорадо, що спеціалізується на виробництві будинків на колесах, переробила цивільний джип Hummer H1 на повноцінний кемпер. Тож така варіація мобільних будинків точно виділятиметься серед інших. Позашляховик не тільки може їхати практично куди завгодно, він може робити це, тягнучи вас, ваших друзів і всі ваші речі.

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Кемпер, що поєднує в собі чудову прохідність і домашній комфорт, виконаний продумано. Тюнери встановили на авто посилену раму та алюмінієвий корпус. Автобудинок має простору вітальню, зону відпочинку з величезним ліжком, санвузол і невелику кухню. В оснащення останньої входить холодильник, плита та раковина.

Серед інших особливостей — стельове освітлення, кондиціонер, люк та мансардні вікна. На даху Patton встановлено сонячні панелі потужністю 800 Вт. Двигун замінили на 3,9-літровий Cummins 9V. Він пов’язаний із шестиступеневою автоматичною коробкою передач Allison 1000. Оцінили кемпер у 350 тисяч доларів.

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