Вийшов трейлер фільму Бельканто з Джуліанною Мур

Компанія Screen Media Films опублікувала на своєму YouTube-каналі трейлер нового фільму з Джуліанною Мур у головній ролі.

У стрічці актриса виконує роль оперної діви. За сюжетом фільму героїня вирушає до Південної Америки, щоб виступити на вечірці, присвяченій дню народження японського промисловця. Однак концерт зривають терористи, які захоплюють всіх присутніх в полон. Протягом місяця тривають переговори з терористами, які вимагають звільнити своїх товаришів з в'язниць.

І ще: Невинні: вийшов трейлер нового серіалу від Netflix

У фільмі також знявся актор Кен Ватанабе в ролі промисловця. Режисером картини виступив Пол Вайц. В основу сюжету стрічки покладено однойменний роман письменниці Енн Петчетт, заснований на реальних подіях 1996 року. Тоді терористами були захоплені близько 500 міжнародних чиновників і дипломатів.

Читайте також: Благородні бродяги: вийшов трейлер української стрічки