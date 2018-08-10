Невинні: вийшов трейлер нового серіалу від Netflix

Головну роль зіграє Сорча Граундселл. Також в серіалі з'явиться Гай Пірс, який зіграє професора Халворсон.

Стрімінговий сервіс Netflix представив новий трейлер підліткового серіалу "Невинні". За сюжетом життя Джун Макденіел змінюється після того, як вона дізнається, що по материнській лінії вона – не людина, а перевертень.

І ще: ТОП-8 найкращих серіалів 2018 для дорослих, які не розчарують

Дівчині і її хлопцю належить відправитися в подорож, де вона більше дізнається про матір і про те, як саме працює її здатність. Головне, що потрібно пам'ятати на цьому шляху – все не те, чим здається.

Роль Джун зіграє Сорча Граундселл, а її хлопця – Перцел Аскотт. Також в серіалі з'явиться Гай Пірс, який зіграє професора Халворсона.

Всього в першому сезоні буде 8 серій. Вихід "Невинних" запланований на 24 серпня.

Невинні: трейлер серіалу

Читайте також: Американська історія жахів: Апокаліпсис: перший тизер