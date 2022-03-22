Дивіться фільм "Fairytale" about the WAR про перші тижні вторгнення РФ в Україну – 18+

Пропонуємо вашій увазі дуже ґрунтовну роботу про перші тижні вторгнення РФ в Україну. ЦЕ має побачити увесь світ!

Завдяки моніторингу величезної кількості джерел, автор Ярослав Джусь (композитор, музикант, засновник проєкту розвитку сучасної бандури Bandura Style та гурту запальних і колоритних бандуристів Шпилясті кобзарі) зібрав у стрічці більшість трагічних подій агресії РФ.

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Початковий задум був зібрати в одному місці факти і докази російської агресії (у короткий 10-хвилинний ролик). Але масштабність війни і значні воєнні злочини ворога щоденно збільшували його тривалість. У результаті вийшов фільм "Казка" про ВІЙНУ, створений на перетині документалістики та художнього кіно, без сухого викладу фактів, а з повноцінною сюжетною лінією.

Основа матеріалів: кадри зафіксовані журналістами та простими громадянами України, взяті з відкритих джерел. Наразі фільм потребує максимального поширення серед усіх росіян на всій земній кулі.

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