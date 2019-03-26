Дивіться епічну гонку Tesla Model 3 проти Mercedes-AMG E63 S і Jeep Grand Cherokee SRT8

На YouTube-каналі Nextmove опубліковано відео з заїздом по злітно-посадковій смузі електрокара Tesla Model 3 Performance, седана Mercedes-AMG E 63 S і позашляховика Jeep Grand Cherokee SRT8. Швидше за всіх відрізок у чверть милі (402 метри) подолав автомобіль з двигуном внутрішнього згорання.

Під капотом Jeep Grand Cherokee SRT8 встановлений 6,4-літровий атмосферний V8, що видає 482 кінських сили і 637 Нм крутного моменту. З нуля до "сотні" позашляховик розганяється за 4,9 секунди. Mercedes-AMG E 63 S укомплектований чотирилітровою "бітурбовісімкою" (612 сил і 850 Нм) і здатний розміняти першу "сотню" вже через 3,4 секунди.

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Електричний седан Tesla Model 3 у виконанні Performance може розганятися до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) за 3,5 секунди. Максимальна швидкість машини складає 249 кілометрів на годину.

Раніше у гонці по прямій порівняли всі Tesla – від Model 3 до Model X, – а також Tesla Model X P100D і Lamborghini Urus. Крім цього, видання Top Gear організувало заїзд між седанами BMW M5 і Mercedes-AMG E63 S, а також гібридним універсалом Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo.

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